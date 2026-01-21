SOLAROLO

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Solarolo propone due iniziative culturali rivolte alla cittadinanza, per riflettere sul valore della memoria storica e sul suo ruolo nella costruzione di una società più consapevole e solidale.

Il cinema come strumento di dialogo: Freedom Writers



La proiezione del film Freedom Writers (2007), diretto da Richard LaGravenese e ispirato a una storia vera, è riservata agli studenti della scuola media Ungaretti. Il film mostra come l’educazione, la parola e l’ascolto possano diventare strumenti di resistenza all’odio e ai pregiudizi, favorendo il dialogo tra giovani provenienti da contesti segnati da violenza e discriminazione.

“Oltre il filo spinato”: la memoria nei libri e nelle testimonianze

Presso la Biblioteca comunale “M. Mariani” di Solarolo sarà visitabile fino al 30 gennaio la mostra bibliografica “Oltre il filo spinato”, dedicata all’Olocausto, alle sue vittime e ai Giusti tra le Nazioni. Libri, immagini e testimonianze permettono di conoscere, ricordare e riflettere, affinché la memoria diventi impegno civile contro l’odio e l’indifferenza.

Ingresso libero durante gli orari di apertura della biblioteca

Biblioteca comunale “M. Mariani” – Via Mirasole 7, Solarolo

Info: biblioteca@comune.solarolo.ra.it – ☎ 0546 618471

“Il 27 gennaio rappresenta un momento di riflessione fondamentale per tutta la comunità. Ricordare le vittime dell’Olocausto e onorare il coraggio dei Giusti tra le Nazioni significa rinnovare ogni giorno il nostro impegno contro l’odio, la discriminazione e l’indifferenza, affinché la memoria diventi pratica di responsabilità e rispetto reciproco”, dichiara la Sindaca di Solarolo Maria Diletta Beltrani.

BRISIGHELLA

In occasione del Giorno della Memoria, istituito dalla Legge 20 luglio 2000, n. 211, l’Amministrazione Comunale di Brisighella promuove un’iniziativa dedicata al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Martedì 27 gennaio, il sindaco Massimiliano Pederzoli e l’assessora alla Cultura Karen Chiarini si recheranno presso l’Istituto Comprensivo “O. Pazzi” di Brisighella, intorno alle 10.30, per incontrare la Dirigente scolastica e il Consiglio dei ragazzi.

Nel corso dell’incontro verrà donata agli studenti una pergamena recante una frase simbolica, scelta come segno di memoria e riflessione, affinché il ricordo di una delle pagine più tragiche della storia del Novecento rimanga vivo e venga trasmesso alle nuove generazioni.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di educazione alla memoria e ai valori della democrazia, della pace e del rispetto dei diritti umani, che l’Amministrazione Comunale considera fondamentali per la crescita civile e culturale della comunità.