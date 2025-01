La storia di Annunziata Verità, la partigiana faentina che sopravvisse al tentativo di fucilazione da parte dei nazifascisti, protagonista degli eventi organizzati dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in occasione della Giornata della Memoria. A fare gli onori di casa sarà il Presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri. L’appuntamento è per le ore 10,30 del 24 gennaio prossimo con l’iniziativa “Artiste e ribelli. Donne che hanno scritto la memoria“. Nella Sala Fanti di viale Aldo Moro, dopo l’intervento sul ruolo femminile nella lotta per la Libertà di Agnese Portincasa, Direttrice dell’Istituto storico Parri, verranno presentati il fumetto “Annunziata Verità”, dedicato all’omonima staffetta partigiana faentina protagonista del saggio storico “La ragazza ribelle” di Claudio Visani, a cui seguiranno alcune testimonianze degli studenti delle scuole Laura Bassi di Bologna sul viaggio di studio da loro compiuto al campo di concentramento di Mauthausen grazie ai progetti dell’Assemblea legislativa.