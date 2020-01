Giorno della Memoria: doppio appuntamento in musica nella giornata di venerdì

Doppio appuntamento con la musica in occasione degli eventi legati al Giorno della Memoria. Per ricordare l’Olocausto, il Mei e Casa della Musica hanno organizzato un doppio appuntamento venerdì 31 gennaio: un primo concerto, alle 18.30, al The Ale House Club, la birreria di Corso Mazzini, con Alexian Santino Spinelli, poi in serata, alle 20.30, saranno di scena al Picadilly le storiche band faentine e i giovani emergenti. A queste iniziative si affianca la compilation “Sulla Memoria”, riedizione della pubblicazione del 2004. 10 canzoni di artisti differenti, fra i quali Ligabue, Banco del Mutuo Soccorso, Moni Ovadia e Modena City Ramblers.

Altre iniziative targate Mei di questo inverno: il videoclip dedicato a L’infinito di Leopardi, la proposta accolta per gli sgravi fiscali per coloro che investono nella produzione di videoclip, il tour di Malavoglia con l’inno delle Sardine e il concorso dedicato a Cesare Andrea Bixio, compositore italiano di musica napoletana e leggera