A Russi le iniziative dedicate al Giorno della Memoria proseguono venerdì 31 gennaio alla Biblioteca comunale, in via Godo Vecchia 10.

Alle ore 20.30, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in Ravenna e provincia (ISREC Ravenna) e l’ANPI, sarà proiettato il documentario «KZ Dachau», prodotto in Germania nel dopoguerra, con traduzione in italiano del testo originale.

Aprirà l’incontro Luca Balbi, Presidente della sezione locale dell’ANPI.

A seguire, proiezione del video «Dedicato a chi ha creduto», in collaborazione con Le belle bandiere e ISREC Ravenna. Il video propone frammenti di testimonianze delle sorelle Lina e Nella Baroncini, raccolte da Lidia Beccaria Rolfi e Anna Maria Bruzzone, lette dall’attrice Elena Bucci, che sarà presente alla serata.

Lina e Nella Baroncini erano due sorelle bolognesi, di origini romagnole, deportate per motivi politici a Ravensbrück insieme ai genitori e a una sorella maggiore, che non sopravvissero. Le loro testimonianze furono raccolte a metà degli anni ’70 da Lidia Beccaria Rolfi e da Anna Maria Bruzzone.

«Ho letto dal vivo parte di queste testimonianze, su invito di Giuseppe Masetti, il 25 gennaio 2024 a Palazzo Rasponi, in una intensa mattinata affollata di studenti – spiega Elena Bucci -. Per continuare a dare voce a queste donne coraggiose e “resistenti” abbiamo realizzato questo video in collaborazione con amici artisti che condividono gli ideali che sono alla base della nostra democrazia».

Testo a cura dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in Ravenna e provincia

Voce e collaborazione all’ideazione Elena Bucci

Musiche Christian Ravaglioli

Ricerca immagini e montaggio Stefano Bisulli

Registrazioni audio Duna Studio di Andrea Scardovi

Riprese Nicoletta Fabbri

Una produzione Le belle bandiere, in collaborazione con Duna Studio e Monofilm, donata all’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in Ravenna e provincia.