In merito ai cattivi odori avvertiti anche a Faenza negli ultimi giorni, le verifiche effettuate dall’agenzia regionale per l’ambiente, ARPAE, confermano che le emanazioni odorigene sono state causate da un fertilizzante organico ad uso biologico, distribuito nei campi da aziende agricole. L’Agenzia, interpellata anche dagli uffici comunali, ha confermato che questa sostanza non è in alcun modo pericolosa per la salute pubblica. Il prodotto utilizzato risulta a norma di legge e il suo impiego è regolarmente previsto dai piani colturali aziendali.