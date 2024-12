“Nell’ambito delle giornate umanitarie in programma a Ravenna dal 26 novembre; iniziativa promossa dall’assessorato all’immaginazione, ha fatto tappa presso il Comando della Polizia Locale di Ravenna nei giorni scorsi la delegazione composta dai rappresentanti istituzionali di Douala, città del Camerun.

La delegazione istituzionale Camerunese, coordinata da Charles Tchameni Tchienga, presidente della onlus Il Terzo Mondo ODV, guidata da Richard Mfeungwang, sindaco del municipio Douala V, ha fatto tappa nel “quartiere generale’ della sicurezza urbana del comune di Ravenna.

Un’opportunità unica ottenuta grazie alla magia della cooperazione internazionale allo sviluppo e soprattutto ai valori dell’amicizia e alla professionalità del Comandante Andrea Giacomini e dalla vice Alessandra Bagnara. “Abbiamo avuto il privilegio di toccare con mano il dinamismo e la competenza della squadra formata di donne e uomini capaci, che fanno l’orgoglio di Ravenna in materia di sicurezza urbana. Un’accoglienza calorosa alla Romagna, nella quale la generosità, il rispetto e la serietà hanno come di consueto contraddistinto la Romagna.”

É stata l’occasione per le due istituzioni ,ovvero per il Comandante Andrea Giacomini e il sindaco Richard Mfeungwang per gettare le basi solidi rispetto ai scambi di esperienze, competenze, materiali ed strumenti di lavoro, attraverso la cooperazione, con un accento sulla possibile formazione in Emilia-Romagna degli agenti della Polizia Locale della municipalità distrettuale di Douala V e viceversa . Un progetto di collaborazione e di cooperazione internazionale mirato allo sviluppo, ideato dalla Onlus Il Terzo Mondo nonché dal suo Presidente Charles Tchameni Tchienga, in qualità di referente esclusivo in Italia della Municipalità di Douala 5.”