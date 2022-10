Straordinario successo anche a Ravenna per l’undicesima edizione delle Giornate FAI d’Autunno, la manifestazione promossa dal Fondo Ambiente Italiano dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Oltre 330.000 visitatori in tutta Italia hanno affollato le piazze per visitare palazzi, giardini, aree archeologiche, archivi e biblioteca, contribuendo a ricreare l’atmosfera festosa che ha sempre caratterizzato le Giornate FAI prima della pandemia.

Molto positiva l’accoglienza del pubblico ai luoghi proposti in provincia di Ravenna. Oltre mille i visitatori nelle sedi della formazione artistica in città, il Liceo Artistico “Nervi – Severini” e il Polo delle Arti che ospita Accademia di Belle Arti e Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi”; in provincia, la sede del Consorzio di Bonifica, con i suoi “muri dipinti”, e il Teatro Rossini a Lugo, Palazzo Laderchi con le opere di Felice Giani a Faenza e il prezioso Archivio Comunale di Cervia hanno registrato una grande affluenza. Un successo che ha visto impegnati, accanto ai delegati e ai volontari della Delegazione Fai di Ravenna, i giovani ciceroni, studenti che hanno dedicato non solo il loro tempo, ma la loro passione e il loro impegno per accompagnare i visitatori alla scoperta delle loro scuole e delle attività formative che vi si svolgono. Gli allievi del Liceo Artistico e dell’Accademia hanno esposto e illustrato le proprie opere, alcune anche all’interno della Biennale del mosaico contemporaneo, mentre gli studenti dell’ISSM “Verdi” hanno accompagnato le visite con brevi intermezzi musicali. La Delegazione Fai di Ravenna e la sua capo Delegazione, Claudia Giuliani, ringraziano l’Accademia di Belle Arti, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” e il Liceo Artistico “Nervi – Severini” nelle persone dei loro dirigenti, Paola Babini, Anna Maria Storace e Gianluca Dradi; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; la Polizia Locale, l’Associazione Nazionale Carabinieri e la Protezione Civile, che hanno tutti insieme contribuito alla buona riuscita delle Giornate FAI d’Autunno.