Giornate FAI: a Faenza un percorso sull’800, a Castel Bolognese visita al Museo all’aperto Angelo Biancini

Doppio appuntamento con le visite del FAi sabato 22 e domenica 23 marzo. Le Giornate FAI di primavera quest’anno avranno come meta per i turisti Faenza e Castel Bolognese (come ogni anno, saranno gli studenti a far da guida ai visitatori). Sabato e domenica, a Faenza, porte aperte alla Capanna Rustica nel giardino di Palazzo Milzetti e al Fontanone. Domenica, a Castel Bolognese, visita guidata a gran parte della collezione del Museo all’Aperto Angelo Biancini, complessivamente una quarantina di opere, e conferenza dedicata tenuta da Alberto Mingotti, artista e per anni docente all’istituto Ballardini, dove insegnò anche lo stesso Biancini.