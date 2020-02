Oggi, venerdì 7 febbraio è la “Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo”, fenomeni che colpiscono prevalentemente gli adolescenti. Quattro ragazzi su dieci tra i 12 e i 16 anni si imbattono in episodi di cyberbullismo in Rete o nei social media secondo quanto emerge dalla ricerca condotta dall’Osservatorio scientifico della no-profit “Social Warning – Movimento EticoDigitale”.

Anche a Ravenna, numerosi sono i progetti e le Associazioni che trattano queste importanti tematiche e si occupano di prevenzione, come ad esempio l’iniziativa “#Accendiamoilrispetto”, il progetto etico lanciato dalla Top Volley Cisterna che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i ragazzi a proposito di tematiche come la lotta al bullismo e al cyberbullismo all’interno delle scuole, oppure il laboratorio teatrale gratuito “La poesia del diverso” organizzato dall’ Associazione Officina della Musica. Anche il registra ravennate Gerardo Lamattina lo scorso dicembre è intervenuto sul tema “Cinema, come strumento per vincere il bullismo” durante un incontro anti-bullismo che si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo Paritario della Scuola Tavelli.

Il problema del bullismo quindi può essere affrontato a partire da diversi campi e prospettive, che passano dallo sport al teatro oppure dalla musica.

In molte scuole, anche nel ravennate, sono inoltre disponibili sportelli di ascolto psicologico, importanti per la prevenzione e per supportare le vittime, che spesso hanno difficoltà a raccontare i propri disagi e problematiche, soprattutto se questi derivano da episodi spiacevoli accaduti sul web.