Comunità che promuovono salute. In occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità che ricorre domani 4 marzo, l’Ausl Romagna organizza il 4 e 5 marzo una serie di eventi su tutto il territorio, per informare e sensibilizzare la popolazione sui temi dell’obesità, sull’importanza di uno stile di vita sano e sui percorsi educativi e di prevenzione volti a contrastare l’aumento dell’eccesso ponderale.

L’obesità è una problematica di salute globale che coinvolge milioni di persone in tutto il monto e che ha impatti significativi sulla qualità della vita e sulla salute generale; non è solo una questione individuale, ma un tema di salute collettiva che richiede un’azione coordinata tra istituzioni sanitarie, cittadini e comunità.

In Romagna, secondo i dati del sistema di sorveglianza PASSI (2021-2023), il 42% degli adulti tra i 18 e i 69 anni risulta in sovrappeso o obeso, una percentuale che sale al 55% tra gli over 69. Si tratta di una problematica che incide fortemente sulla salute pubblica, essendo uno dei principali fattori di rischio di patologie croniche come diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari.

Grazie alla collaborazione degli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica, Dipartimento di Cure Primarie e dei Servizi di Nutrizione Clinica e Ospedaliera verranno allestiti Punti informativi in Piazze, Mercati e Case della Comunità, dove i cittadini potranno conoscere i percorsi di supporto al cambiamento degli stili di vita e i programmi dedicati alla promozione di uno stile di vita sano offerti dall’AUSL Romagna e le opportunità di movimento presenti sul territorio. Sono inoltre previste camminate e attività gratuite organizzate grazie alla collaborazione con i Gruppi di cammino presenti sul territorio.

Ravenna: il 5 marzo dalle 10 alle 12 sarà allestito un punto informativo al CMP (piano terra ingresso B in Via Fiume M. Abbandonato, 134) dove dietisti, assistenti sanitari e infermieri, saranno a disposizione dei cittadini per far conoscere le iniziative di promozione di sani stili di vita in programma nel territorio e i percorsi di presa in carico delle persone sovrappeso e obese. Per le persone interessate, sarà anche possibile iscriversi al percorso di gruppo per persone con sovrappeso o obesità.

Alle ore 10 al Parco Baronio l’associazione Diabete e Ballo condurrà un momento di ballo adatto e aperto a tutti i cittadini.

Dalle 15 alle 16:30 sempre presso il Parco Baronio il gruppo di cammino ”Camminiamo insieme per la salute a Ravenna” condurrà una camminata salutare aperta a tutti i cittadini.

Lugo: il 05 marzo dalle 10 alle 12 allestimento di un punto informativo presso il mercato cittadino: dietisti, assistenti sanitari e infermieri saranno a disposizione dei cittadini per far conoscere le iniziative di promozione di sani stili di vita in programma nel territorio e i percorsi di presa in carico delle persone sovrappeso e obese. Per le persone interessate, sarà anche possibile iscriversi al percorso di gruppo per persone con sovrappeso o obesità. Alle ore 10:00 partirà una camminata salutare aperta a tutti i cittadini assieme al gruppo di cammino “Passo dopo passo”.

Faenza: il 04 marzo dalle 10 alle 12 allestimento di un punto informativo presso il mercato cittadino in Piazza del Popolo/Piazza Martiri della Libertà: dietisti, assistenti sanitari e infermieri, saranno a disposizione dei cittadini per far conoscere le iniziative di promozione di sani stili di vita in programma nel territorio e i percorsi di presa in carico delle persone sovrappeso e obese. Per le persone interessate, sarà anche possibile iscriversi al percorso di gruppo per persone con sovrappeso o obesità. Alle ore 10 dal punto informativo partirà una camminata salutare aperta a tutti i cittadini assieme al gruppo di cammino “Gruppo MGM Marconi”.