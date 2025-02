Per la Giornata Mondiale dell’Epilessia, lunedì 10 febbraio la scuola “A. Pirazzini”, in via Marini, a Faenza, ha organizzato l’evento “ La scuola in viola: conosciamo l’epilessia”. Nella mattinata il dott. Giuseppe Gobbi, direttore scientifico dell’associazione italiana per l’epilessia ed ex direttore della neuropsichiatria infantile del IRCCS Bellaria, sarà presente a scuola e dialogherà con gli alunni per sensibilizzarli su questa patologia. Con questo incontro la scuola vuole promuovere l’inclusione e la comprensione dell’epilessia per contribuire a costruire un ambiente scolastico più accogliente e rispettoso per tutti.