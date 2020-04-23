Si apre oggi 23 aprile, in occasione della Giornata mondiale del libro, la decima edizione del “Maggio dei libri”, la manifestazione nazionale che dal 2011 sostiene il valore sociale della lettura come elemento chiave per la crescita personale, culturale e civile del paese.

La Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore è nata sotto l’egida dell’Unesco nel 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. Il giorno prescelto, il 23 aprile, coincide con l’anniversario della morte – avvenuta per tutti nel 1616 – di tre scrittori considerati pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega.

La città di Ravenna, da diversi anni nominata “Città che legge” dal Centro per il libro e la lettura – un riconoscimento dato a quelle amministrazioni comunali che si impegnano con continuità in politiche di promozione della lettura – anche quest’anno, pur con le limitazioni imposte dalle attività di contrasto alla diffusione del Covid-19, ha organizzato tramite la Classense alcuni appuntamenti:

Cosa ScopriRete? Il mondo digitale delle biblioteche della Romagna

Una serie di appuntamenti curati dalle biblioteche del Sistema bibliotecario urbano che vedranno la partecipazione di 15 classi degli Istituti comprensivi “Dante Alighieri” di Lido Adriano ed “Enrico Mattei” di Marina di Ravenna e 12 classi dell’Istituto “Guido Novello” di Ravenna.

Scelti per voi

Una bibliografia diversificata per scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, inviata ai docenti che frequentano i corsi di formazione della biblioteca e a breve disponibile in versione pdf sul sito della biblioteca. Si tratta di suggerimenti di lettura che la biblioteca offre traendo spunto dalla selezione pubblicata sul sito www.liberweb.it e curata da una giuria di 59 studiosi e osservatori del settore del libro per bambini e ragazzi, che individua i migliori libri pubblicati nel corso del 2019 e che le biblioteche ravennati, spesso in versione digitale, mettono a disposizione nel catalogo raggiungibile dal portale ScopriRete.

Nel 2020 ricorrono i 100 anni dalla morte di Gianni Rodari e la biblioteca a novembre inaugurerà una mostra di illustrazioni tratte dall’opera del grande scrittore italiano. In attesa, la biblioteca ha creato dei percorsi bibliografici bibliografici scaricabili dal sito istituzionale in pdf, ma si sta lavorando a pieno ritmo al prossimo piano dell’offerta formativa, un obiettivo importantissimo per l’Istituzione, che nell’anno scolastico 2019-2020 ha visto il coinvolgimento di 507 classi.

Grazie al sito www.capolavoridellaletteratura.org, una piattaforma creata per l’occasione, la Giornata mondiale del libro potrà essere festeggiata online e sarà visibile, tra gli altri, sui siti web di la Repubblica, della Corte dei Conti, di Tim e di Aci. L’evento avrà inizio alle 11 del 23 aprile, sarà condotto dallo scrittore Paolo di Paolo e proporrà interventi su autori e opere letterarie, con letture di brani dai grandi classici assicurata da alcuni noti attori e attrici che hanno aderito al progetto.

Inoltre, nonostante l’emergenza, non si ferma la campagna “I tuoi primi passi“, grazie alla quale un kit di lettura viene donato ai nuovi nati in città, grazie anche alla fattiva collaborazione dei centri vaccinali. Il progetto, voluto dall’Amministrazione comunale, consegna ad ogni famiglia un libro, una bibliografia e molti benefit utili nei primi mesi di vita dei neonati.

Proseguono anche le letture dei volontari lettori “Nati per Leggere” che, grazie ad un accordo tra Associazione italiana biblioteche e Siae, sono visibili sulla pagina Facebook della biblioteca e sotto l’hashtag #ioleggoacasa.