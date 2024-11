Giornata Mondiale del Diabete: volontari in piazza per l’informazione e la prevenzione

Controlli nelle piazze in provincia di Ravenna in occasione della Giornata Mondiale contro il diabete. In Emilia-Romagna le statistiche dicono che 8 persone su 100 vivono con il diabete, 82 mila persone. Secondo l’azienda sanitaria regionale, però, il numero è molto più alto. Ci sarebbero infatti 20 mila persone che già vivono con il diabete ma che ancora non hanno ricevuto una diagnosi poiché non hanno mai fatto un controllo. Il numero delle persone con diabete è in continua crescita. Dal 2010 si è registrato un incremento del 30%. Entro il 2040 si stima che si possa superare la soglia di 110 mila persone. Le cause principali sono dovute all’invecchiamento delle persone e all’aumento dell’obesità. Un altro fattore è la vita in città. Gli studi infatti fanno notare come due terzi delle persone con diabete vive in centri urbani, dove più difficilmente le persone seguono stili di vita attivi e sane abitudini nutrizionali, andando quindi più facilmente incontro al diabete.