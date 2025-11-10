In occasione della IX Giornata Mondiale dei Poveri, la Diocesi di Faenza-Modigliana e la Caritas diocesana, insieme alla Fondazione Pro Solidarietate, invitano tutta la comunità a un momento di preghiera e condivisione, che si terrà venerdì 14 novembre alle ore 18 nella Cattedrale di Faenza.

La Santa Messa, presieduta dal vescovo Mario Toso, sarà un’occasione per riflettere sul significato profondo della carità cristiana e sull’invito a vivere la prossimità come stile di vita.

«Al termine della celebrazione – spiega don Emanuele Casadio, direttore della Caritas diocesana – offriremo un pasto al sacco, in una modalità particolare, come occasione per riflettere in un clima di fraternità. È un gesto concreto per comprendere più da vicino, anche attraverso l’esperienza diretta, la realtà della povertà e della solidarietà. Ringraziamo Mazzotti Professional e la Cooperativa Gemos che hanno voluto sostenere questa iniziativa a fianco di chi ha più bisogno».

L’appuntamento, aggiunge don Casadio, «vuole essere un segno tangibile di vicinanza verso chi vive situazioni di difficoltà e un invito a fare della carità una scelta quotidiana, capace di trasformare le relazioni e le comunità».

Prosegue la raccolta fondi “Ayoutaci ad aiutare” su Idea Ginger

La Giornata Mondiale dei Poveri è promossa in sintonia con il messaggio del Papa, che invita i fedeli a riscoprire in questa giornata un richiamo alla speranza e alla prossimità.

In questo stesso spirito, la Caritas diocesana ricorda la campagna di crowdfunding “Ayoutaci ad aiutare”, promossa sulla piattaforma Idea Ginger e sostenuta da La BCC Ravennate, Forlivese e Imolese. L’obiettivo è raccogliere almeno 6.000 euro entro l’8 dicembre, per coprire il costo di 1.000 pasti destinati a persone in difficoltà.

Per contribuire è sufficiente collegarsi al sito www.ideaginger.it e cercare il progetto Ayoutaci ad aiutare della Caritas di Faenza (oppure tramite il link diretto: https://www.ideaginger.it/progetti/ayoutaci-ad-aiutare.html#tab_sostenitori)

È possibile donare in modo sicuro tramite carta di credito, bonifico o PayPal.

Come di consueto, per ogni donazione – a partire da 5 euro – sono previste piccole ricompense simboliche legate al progetto.