Per la Giornata Internazionale della donna sono diverse le iniziative promosse in Ausl Romagna. Ecco il dettaglio.

Nell’ambito del progetto aziendale di raccolta fondi ‘WELL FARE: RETE PER LE DONNE. ADOTTA UNA BAMBOLA’ finalizzato all’umanizzazione degli ambienti di cura nei Pronto Soccorsi della Romagna che accolgono le donne che subiscono violenza con i figli minori, mercoledì 8 marzo, negli ospedali di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, saranno allestite delle postazioni informative con la presenza dei volontari dell’Associazione Artincounselling, partner del progetto, per favorire l’adozione delle bambole di stoffa tramite una donazione a sostegno della causa, e per sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza verso le donne nelle sue diverse espressioni.

A Ravenna l’Unità Operativa di Chirurgia d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Ravenna, ha organizzato l’Open Day gratuito “Dalle donne per tutte e tutt* ”. L’iniziativa, a cura delle dottoresse dell’equipe diretta dal dottor F. Zanzi, è rivolta alle donne che desiderano ricevere informazioni e valutazioni in merito a patologie proctologiche (emorroidi, ragadi, ascessi), ernie di parete, calcolosi della colecisti. L’obiettivo è di essere sempre più vicini alle Donne, valutandone a tutto tondo bisogni, esigenze, necessità, al fine di rendere ancora più salda l’alleanza terapeutica tra medico e paziente. Le visite si terranno giovedì 9 marzo dalle 9 alle 15 presso gli Ambulatori chirurgici al Piano Terra del CMP, via Fiume Montone Abbandonato 134, Ravenna. Per informazioni e prenotazioni (fino ad esaurimento posti) contattare mercoledì 8 marzo dalle 10 alle 13 il numero 0544287399.

Giovedì 9 marzo, dalle 14 alle 17 è invece in programma il webinar rivolto agli operatori aziendali “Donne, salute e sicurezza” promosso dai Comitati Unici di Garanzia (CUG) del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna. Tra gli argomenti al centro dell’evento on line, le attività promosse dalla rete regionale dei CUG sanitari, i conflitti sul lavoro, la prevenzione delle aggressioni, medicina e salute di genere.