In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate prevista per il 4 novembre 2022, il Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna allestirà, da domani 3 novembre, presso i locali “Private Banking”, ubicati in questa piazza del Popolo n. 30, con la collaborazione de “La Cassa di Ravenna Spa”, due vetrine dedicate rispettivamente al Gen. C.A. Carlo Alberto DALLA CHIESA (in occasione del 40° anniversario della morte) e all’organizzazione forestale ed ambientale dell’Arma, all’interno delle quali si potranno apprezzare alcune uniformi, oggettistica e immagini dell’Arma, nonché la proiezione di un documentario sulla “Benemerita”.