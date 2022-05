Giornata dell’infermiere: l’Ordine celebra la professione con una camminata e un documentario | VIDEO

Una camminata per le vie di Ravenna e un documentario per ripercorrere la storia della professione infermieristica e gli sforzi durante la prima ondata della pandemia. L’Ordine delle Professioni infermieristiche di Ravenna ha organizzato un doppio appuntamento sabato 14 maggio per celebrare la Giornata Internazionale dell’Infermiere: la camminata, organizzata con la collaborazione di CSI Ravenna, la mattina, è partita da piazza Barberini, a Ravenna, di fronte alla sede dell’Ordine.

Il documentario “Io Resto”, girato da Michele Aiello a Brescia, invece, è in programma a Lugo, alle 20.30, all’hotel Ala d’Oro