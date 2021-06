Giornata delle coccole all’infermeria felina di Bizzuno: in tantissimi a conoscere il lavoro dei volontari Enpa

Giornata delle coccole lunedì all’infermeria felina di Bizzuno dove molte persone si sono ritrovate per conoscere da vicino i gatti di ogni età accuditi dai volontari dell’Enpa. Sono già 565 quest’anno i gatti che sono transitati dall’infermeria perché bisognosi di cure. L’anno scorso a fine anno furono 902. 600 di questi vennero sterilizzati. Nel 2021 sono già oltre 2000 le sterilizzazioni, segnale di un evidente problema culturale alla base dell’eccessiva attività dell’infermeria. Nei primi sei mesi dell’anno sono già stati 19 i gatti curati dopo essere stati coinvolti in incidenti stradali, 47 gli episodi di abbandono, una settantina i cuccioli trattati, 77 le adozioni. Un lavoro quotidiano per il quale non bastano gli sforzi di una ventina di volontari, ai quali si aggiungono le oltre 30 balie chiamate ad accudire i gatti più piccoli