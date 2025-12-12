In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero 2025, l’Arma dei Carabinieri – specialità Forestale – ha promosso una vasta serie di iniziative dedicate all’educazione ambientale in diversi comuni della provincia di Ravenna. Le attività rientrano nel progetto nazionale “Un albero per il futuro”, che mira alla creazione di un grande bosco diffuso della legalità attraverso la piantumazione di giovani alberi in tutta Italia.

I militari dei Nuclei Forestali di Ravenna, Cervia, Bagnacavallo e Brisighella hanno incontrato gli studenti di numerosi istituti scolastici di Russi, Bagnara di Romagna, Faenza e Cervia, coinvolgendo complessivamente oltre 650 persone tra bambini, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni locali.

Durante gli incontri sono stati messi a dimora diversi esemplari di specie forestali autoctone – tra cui farnia, nocciolo, acero campestre, pioppo nero, leccio e corbezzolo – scelti per la loro importanza ecologica e per il contributo che offrono alla biodiversità.

A Casola Valsenio, l’iniziativa si è svolta direttamente presso la caserma del Nucleo Carabinieri Forestale. Qui venti alunni della scuola primaria “E. De Amicis” hanno partecipato a una lezione dedicata al valore ambientale e sociale degli alberi, per poi prendere parte alla piantumazione di due nuove piante.

L’obiettivo delle attività è promuovere tra le nuove generazioni una maggiore consapevolezza sul ruolo degli alberi nella lotta ai cambiamenti climatici, nella tutela degli habitat naturali e nella cura del territorio. Grazie a una mappa digitale interattiva, gli studenti potranno monitorare nel tempo la crescita delle piante e visualizzare l’aumento della superficie verde e il conseguente assorbimento di CO₂.

L’iniziativa conferma l’impegno costante dei Carabinieri Forestali nel diffondere la cultura della legalità e del rispetto dell’ambiente, rafforzando il legame tra istituzioni, scuole e comunità locali.