Tra le iniziative promosse oggi in occasione della Giornata della Memoria, si è svolta una cerimonia commemorativa presso il cimitero di guerra di via Piangipane 24, dove è stato reso omaggio ai Caduti della Brigata Ebraica.

Il momento di raccoglimento ha voluto ricordare il contributo fondamentale dei soldati ebrei che, inquadrati nell’esercito alleato, presero parte alla campagna d’Italia durante la Seconda guerra mondiale, combattendo per la liberazione del Paese dal nazifascismo e pagando un alto prezzo in termini di vite umane.

La cerimonia si inserisce nel programma di iniziative dedicate alla memoria delle vittime della Shoah e di tutti coloro che hanno sofferto persecuzioni, deportazioni e violenze a causa dell’odio razziale e dell’intolleranza. Un’occasione non solo per ricordare il passato, ma anche per ribadire l’importanza dei valori di libertà, pace e rispetto dei diritti umani.

Il tributo ai Caduti della Brigata Ebraica rappresenta un gesto di riconoscenza e di memoria condivisa, volto a mantenere vivo il ricordo di chi ha combattuto per un futuro di democrazia e convivenza, affinché simili tragedie non si ripetano.