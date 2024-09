Il giorno 13 ottobre 2024 sarà celebrata in tutta Italia la III Giornata Nazionale degli Ospedali Storici italiani. Tutti gli Ospedali della rete ACOSI apriranno al pubblico i propri spazi monumentali offrendo ai visitatori visite guidate e concerti gratuiti. Nello spirito dell’Associazione, l’iniziativa valorizza una storia illustre di scienza, carità e arte, per promuovere prassi innovative in materia di assistenza sanitaria, che integrano aspetti culturali, scientifici, architettonici ed operativi. L’Ausl della Romagna, con il suo Museo diffuso dell’arte sanitaria romagnola – la cura attraverso l’arte, è entrata nel 2021 a far parte dell’Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani (ACOSI), nata nel 2019.

“Consapevoli che l’arte e le attività creative hanno un forte impatto sul nostro “ben essere” – spiega la dott.ssa Sonia Muzzarelli, conservatrice del patrimonio storico-artistico dell’Ausl della Romagna – l’Ausl della Romagna, in questo terzo evento dedicato agli Ospedali storici Italiani, presenterà i suoi operatori in diverse vesti. Saranno proprio loro i protagonisti dei diversi momenti musicali, e non solo, che scandiranno la giornata degli ospedali storici”

Il programma dell’Ausl della Romagna per la Giornata degli Ospedali storici (13 ottobre) prevede visite guidate, mostre, concerti e letture presso gli Ospedali storici di Faenza – Ospedale degli Infermi, di Forlì – Ospedale G.B Morgagni L. Pierantoni e infine la farmacia dell’Ospedale vecchio e L’Oratorio di Sant’Onofrio a Lugo di Romagna :

Faenza – Ospedale degli Infermi Corso Mazzini, 136

Ritrovo ore 10.15 presso la Galleria delle Colonne ai piedi dello Scalone Monumentale

Saluti del Direttore del Presidio Dott.re Davide Tellarini

Piccolo momento musicale del coro dell’Ospedale di Faenza (composto da operatori sanitari) che interpreteranno un programma a sorpresa

A seguire, Visita Guidata condotta dalla Dott.ssa Sonia Muzzarelli e dall’Arch . Andrea Gozzoli

Forlì Ospedale G.B. Morgagni L. Pierantoni Via C. Forlanini, 34

– Ritrovo ore 15.00 presso l’atrio dell’Ospedale, Padiglione Morgagni

Saluti del Direttore del Presidio di Forlì, Dott. Giorgio Martelli

Presentazione dell’iniziativa a cura della Dott.ssa Sonia Muzzarelli

Piccolo momento musicale :

Pianoforte Francesco Girelli – Responsabile U.O. Reumatologia

Violino: Ioana Luminita Tudosa – Infermiera

Interpreteranno:

-“Canone in Re maggiore” di Johann Pachelbel (1653-1706)

-Tema da: “Le streghe op.8” di Nicolò Paganini (1782-1840)

-“Everybody hurts” dei R.E.M. 1992

– ore 15.30 Visita guidata al Parco dell’Ospedale condotta dallo storico di storia locale Gabriele Zelli

– ore 16.30, di fronte al padiglione Allende, l’architetto dell’Ausl Romagna, Gianni Bisulli e l’Arch. Marcello Balzani, presenteranno i Padiglioni storici forlivesi

ore 17.00 piccolo spazio musicale a cura del duo “Due Note” :

Pianoforte: dott. Massimo Fiori

Soprano: Vera della Scala

interpreteranno una selezione di brani da colonne sonore di film famosi

dalle ore 15.00 alle ore 17.30, presso l’ingresso dell’Ospedale Morgagni Pierantoni saranno disponibili per raccontare le bellezze segrete del Parco dell’Ospedale i dipendenti dell’Ausl: Antonella Guerra (ricercatrice dilettante di botanica), Leonardo Colonnello e Ivan Versari (esperti del verde del Presidio di Forlì)

In caso di pioggia, l’evento si svolgerà nell’Atrio dell’Ospedale di Forlì

Lugo di Romagna – Oratorio di Sant’Onofrio, Largo Calderoni, 3

Dalle ore 10.00 apertura straordinaria giornaliera per inaugurazione Juke Book vintage riadattato per l’ascolto di letture ad alta voce – a cura della Biblioteca Trisi di Lugo (Ra)

Farmacia dell’Ospedale vecchio, Corso Mazzini 11 Dalle ore 10.00 apertura straordinaria giornaliera con mostra in occasione di Lugo Vintage Festival