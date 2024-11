Il gruppo Una panchina per Elisa, in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha allestito nella saletta di vicolo degli Ariani 4/a, la mostra di pittura “Credevano fosse amore. Espressioni artistiche all’ombra di una panchina rossa”. La mostra, in collaborazione con il Comune di Ravenna, inaugurerà sabato 23 novembre alle 16 e sarà visitabile fino al 5 dicembre. L’ingresso è gratuito.

La mostra si divide in tre sezioni. La prima rappresenta le fasi iniziali di una vita felice, con l’incontro di coppia caratterizzato da amore e passione. Nella seconda sezione si evidenzia il cambiamento del compagno, che diventa geloso e possessivo, esercitando violenza domestica in tutte le sue forme, fino al femminicidio. La terza sezione mostra scene malinconiche, ma anche piene di luce e speranza, con l’aspettativa che le vittime possano trovare pace e serenità. Gli artisti presenti alla collettiva sono 64 e attraverso il loro istinto creativo e alla loro arte, hanno dimostrato grande partecipazione e sensibilità a questo tema sociale.

L’obiettivo del gruppo “Una panchina per Elisa” è quello di proporre iniziative, affinché Elisa Bravi e tutte le altre vittime di femminicidio non vengano dimenticate. La mostra fa parte del calendario della decima rassegna contro la violenza sulle donne.

La mostra

Inaugurazione sabato 23 novembre alle 16, alla presenza alla presenza dell’assessora Federica Moschini. Verranno fatte delle letture curate dal Lions club Dante Alighieri di Ravenna e Linea Rosa. La mostra sarà visitabile dal 23 novembre al 5 dicembre, tutti i giorni dalle 16 alle 19, weekend inclusi, grazie al supporto dell’associazione nazionale Carabinieri nucleo volontariato Ravenna.