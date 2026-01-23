Il 2026 per Cia-Agricoltori Italiani è un anno importante, che vede il rinnovo degli organi di rappresentanza della Confederazione a tutti i livelli, dal locale al nazionale. Il tema scelto per questo appuntamento è “Dalle radici, il nostro futuro”, titolo del documento programmatico nazionale che delinea le linee generali nelle quali si innestano le caratteristiche e le esigenze dell’agricoltura del territorio romagnolo.

Il 22 gennaio, a Lugo, si è svolta l’assemblea territoriale della zona Bassa Romagna di Cia Romagna, che ha eletto presidente territoriale Giorgio Ricci Maccarini già membro del consiglio territoriale e componente del Consiglio direttivo uscente di Cia Romagna, con un’esperienza negli organi di rappresentanza della Confederazione iniziata nell’Associazione dei Giovani Agricoltori di Cia (Agia). La sua azienda, con terreni fra Barbiano e Voltana, è frutticola e vitivinicola.

“Il lavoro da fare è tanto, molte le questioni aperte sulle quali cercherò di impegnarmi al massimo per un confronto costante con la base sociale, per portare avanti insieme una visione di prospettiva, cercando insieme proposte e possibili soluzioni da presentare nei tavoli di lavoro locali – afferma Ricci Maccarini – La zona della bassa Romagna è vasta e sappiamo bene cosa abbiamo vissuto in questi ultimi anni. Dovremo affrontare sicuramente argomenti complessi e Cia è sempre disponibile al dialogo e al confronto”.

Il percorso elettivo avviato da Cia Romagna è partito con una prima fase di coinvolgimento di tutta la base sociale con la convocazione delle Assemblee Territoriali, fondamentali, oltre che per l’adempimento degli obblighi statutari, per definire gli indirizzi strategici delle politiche Confederali durante il prossimo mandato alla luce delle molteplici e complicate sfide che gli agricoltori devono affrontare. Le Assemblee Territoriali corrispondono all’articolazione delle sette zone del sistema Cia: Ravenna, Bassa Romagna, Faenza, Forlì, Cesena-Savignano, Rimini, Novafeltria-Alta Valle Savio. Le sette assemblee – che coprono il territorio romagnolo delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – hanno il compito di eleggere i presidenti territoriali, i consigli territoriali e i delegati territoriali all’Assemblea elettiva provinciale Cia Romagna in programma il 13 febbraio, che a sua volta eleggerà il presidente di Cia Romagna, il consiglio direttivo e i delegati all’Assemblea regionale.