Dopo il rallentamento del 2022, il comparto del gioco online ha ripreso a correre: lo scorso anno è stato registrato il record assoluto del +16% rispetto al periodo precedente, con oltre 5 miliardi di euro aggiuntivi. La raccolta complessiva del settore, inoltre, ha raggiunto e superato la quota dei 92 miliardi di euro.

A evidenziare questi numeri è il recente studio realizzato dalla CGIA di Mestre, che conferma lo stato di salute del gambling italiano. Un settore che ha scoperto il giusto mix tra innovazione tecnologica, strategie di marketing mirate e forti garanzie di sicurezza.

Cerchiamo allora di andare a fondo nei motivi del successo del gioco online. Un successo che non si deve solo alla sua accessibilità, ma anche alla sofisticata strategia di marketing che sostiene il settore. Come riporta Giochidislots, i bonus senza deposito dei casinò online, oltre ad altre offerte come le promozioni personalizzate e i programmi VIP rappresentano oggi strumenti fondamentali per attrarre e fidelizzare gli utenti, per ampliare il proprio pubblico e per tenerlo saldamente a sé. Le piattaforme più avanzate utilizzano poi i sistemi di analisi predittiva basati sull’intelligenza artificiale per proporre offerte su misura, premiando la fedeltà e incoraggiando un’esperienza di gioco sostenibile. I bonus hanno smesso di essere meri incentivi economici per essere usati come strumenti di engagement, pensati per costruire relazioni di lungo periodo con i giocatori, nel rispetto delle regole sul gioco responsabile. A cambiare è stata anche la comunicazione, con i brand di gambling che puntano su canali digitali trasparenti e su un tono informativo che valorizza la consapevolezza, segno di un cambiamento culturale che accompagna la maturazione del comparto e che partecipa a smontare tabù e preconcetti.

Non ci sarebbe stata questa crescita, però, senza un importante lavoro sul piano della tutela e della regolamentazione. Con il Decreto Legislativo 41/2024, infatti, il settore del gioco a distanza ha rafforzato il modello concessorio, confermando la supervisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e aggiornando le norme che definiscono le modalità di accesso al gioco e che impongono standard stringenti di tracciabilità e controllo dei pagamenti. L’altro segreto della crescita del gioco online, infatti, è la sicurezza: autenticazione a due fattori, monitoraggio costante delle transazioni, verifica dell’identità digitale e meccanismi di autoesclusione immediata per prevenire situazioni di rischio sono strumenti che conquistano la fiducia degli utenti.

Ed è così che si spiegano certi numeri. Come quello del gettito fiscale: nel 2024 il contributo erariale del gioco online ha superato 1,2 miliardi di euro, riuscendo nell’impresa di triplicare in meno di dieci anni. Anche sul fronte occupazionale, il comparto mostra numeri importanti: i 49 concessionari italiani impiegano direttamente circa 5 mila addetti, ma l’intera filiera, che include fornitori tecnologici, sviluppatori e agenzie di comunicazione, crea migliaia di posti di lavoro indiretti.

Una filiera tecnologicamente avanzata, regolata e trasparente, capace di coniugare intrattenimento e tutela. Un comparto che deve le sue fortune al marketing, è vero, ma anche agli investimenti in sicurezza e allo sforzo politico per aggiornare il quadro normativo. Sicurezza, tecnologia e regole: sono questi gli ingredienti segreti del successo del gioco online nel nostro paese.