Una mattinata all’insegna del gioco e della socialità si è svolta lunedì 5 gennaio alla Cra Sassoli di Lugo, struttura di ASP Bassa Romagna, grazie all’incontro con i giovani del Rotaract.

Nel corso dell’iniziativa è stata organizzata una tombola, che ha coinvolto attivamente gli ospiti della struttura in un clima sereno, partecipato e ricco di momenti di condivisione. Un’occasione semplice ma preziosa per trascorrere del tempo insieme e rafforzare le relazioni.

All’incontro hanno preso parte Veronica Longanesi, Nicola Alessi, Olti Hoxholli e Alice Muccinelli, che hanno portato i premi e condiviso il tempo del gioco insieme agli anziani, contribuendo a creare un momento di relazione autentica e sentita.

L’iniziativa si inserisce in un rapporto di frequentazione e attenzione che nel tempo si è consolidato tra la struttura e i giovani volontari, rendendo questi appuntamenti significativi per la vita quotidiana della Cra. Occasioni come questa rappresentano un importante valore aggiunto, capace di arricchire le giornate degli ospiti e di favorire il dialogo tra generazioni.