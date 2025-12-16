Gioco d’azzardo: 1.132 euro la spesa pro capite. Per il gioco online è 1.014 euro

L’Emilia-Romagna è la quinta regione in Italia per spesa pro capite nel gioco d’azzardo: in media, ogni residente in regione, ha speso 1.132 euro in Gratta&Vinci, lotterie, slot machine, scommesse e altre forme di gioco. Per quanto riguarda il gioco online, la spesa scende a 1.014 euro. Complessivamente l’azzardo ha raccolto nel 2023 9 miliardi e mezzo, con una crescita quasi del 7%. 4 miliardi e mezzo arrivano dal gioco online, cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. Il valore del 2023 è due volte e mezzo il valore registrato nel 2019.

Complessivamente, in Italia, il gioco monitorato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha raccolto 148 miliardi di euro. Per il 2025 si stima di superare i 160 miliardi, più di quanto si spende per sanità pubblica e privata, il doppio della spesa generale per l’istruzione.