Giochi, laboratori e letture: in Piazza Kennedy il “sit- in dei piccoli” per chiedere la riapertura delle scuole

Piazza Kennedy si è riempita questa mattina di pennarelli, teli, disegni e bimbi in occasione del sit-in di protesta organizzato da insegnanti e genitori contro la didattica a distanza. In particolare, la manifestazione chiedeva la riapertura delle scuole per l’infanzia e dei servizi dedicati ai più piccoli. La piazza è stata infatti divisa in aree tematiche dove i bambini, raggruppati per età, hanno svolto giochi, letture e laboratori organizzati dagli insegnanti partecipanti, per dimostrare che rispettando le regole è possibile fare attività alternative alla Dad all’aperto.