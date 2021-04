Attività ludiche e di gioco strutturato come strumenti per ripartire verso un graduale ritorno alla vita collettiva in modo organizzato, controllato e coerente con le norme di distanziamento.

“Giochi da Tavolo e Genitori Ludici: un valido strumento educativo per genitori consapevoli” sarà il tema attorno al quale ruoterà la diretta streaming in programma martedì 27 aprile dalle 18.30 sui canali Facebook e Youtube di “Cacciatori di Idee”.

“Genitori Ludici” nasce come progetto dell’associazione Cacciatori di Idee, in collaborazione con Comune di Ravenna e Comitato CSI Ravenna-Lugo, con l’obiettivo di proporre una nuova modalità di mettersi a disposizione degli altri partendo dall’interno delle mura domestiche, ma anche creare una coscienza ludica a dimensione familiare per stimolare la cittadinanza attiva, promuovendo il gioco come strumento di socializzazione ed educazione.

Il dibattito sarà incentrato sulla promozione della piena partecipazione e del protagonismo delle famiglie e dei ragazzi attraverso l’educazione tra pari e il sostegno del dialogo intergenerazionale. Si parlerà del gioco come mezzo per rielaborare l’esperienza, promuovere uno sviluppo delle conoscenze, della personalità, delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali, per rendere tutti più attivi e responsabili all’interno delle proprie comunità.

“Il gioco da tavolo come strumento educativo” è un percorso che già da diverso tempo si sta facendo largo tra le tante proposte educative innovative come utile sistema.

Ad intervenire nel corso della diretta saranno, tra gli altri:

Gabriele Mari, educatore per la Cooperativa sociale La Pieve con una ventennale esperienza nel campo della disabilità giovanile e dell’autismo;

Alice Guardigli, psicologa libera professionista specializzata in Psicopatologia dei Disturbi Specifici di Apprendimento, Game Trainer, Tecnico dell’Apprendimento in attività di doposcuola per DSA;

Giacomo Santopietro, direttore di Cobblepot Games, uno dei più importanti studi di progettazione di giochi da tavolo al mondo, autore di oltre 25 opere pubblicate con i più importanti editori internazionali.

Il dibattito sarà rivolto a genitori, educatori, insegnanti, animatori, ragazze e ragazzi e rappresenterà il primo passo di un percorso articolato in due step integrati tra loro.

A “Giochi da Tavolo e Genitori Ludici: un valido strumento educativo per genitori consapevoli” seguirà infatti “Giochi da Tavolo e Genitori Ludici: mettiamoci in gioco” come laboratori pratici condotti da volontari ed educatori ludici.

L’intenzione è quella di proporre le iniziative in presenza nel corso dell’estate 2021 non appena le disposizioni contro il Covid lo permetteranno.