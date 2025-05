“Giocando senza frontiere”: in 500 questa mattina per promuovere sport e inclusione

Lo sport come strumento di inclusione, promozione sociale, sana competizione e soprattutto divertimento. Sono stati circa 500 – tra atleti, accompagnatori e volontari – i partecipanti della Settima edizione di “Giocando senza frontiere”. A sfidarsi in cinque diverse discipline, sono state le persone disabili che frequentano i centri diurni del territorio e non solo: sono arrivati anche pulmini da Modena, Carpi e Cesena. “Giocando senza frontiere” è organizzato dalla cooperativa sociale La Pieve e Csi Ravenna