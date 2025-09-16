Nella serata di lunedì 15 settembre si è svolta, nella Sala Civica Lugo Est di via Di Giù, l’assemblea per l’elezione del rappresentante del nuovo Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle di Lugo e Bassa Romagna.

Con la partecipazione attiva degli iscritti del comune di Lugo e dei comuni limitrofi, l’assemblea si è svolta secondo quanto previsto dal Regolamento nazionale dei Gruppi Territoriali. Al termine delle operazioni di voto, è stato eletto rappresentante del Gruppo Territoriale l’attivista Gioacchino Chiavetta, figura storica del MoVimento sul territorio e punto di riferimento delle battaglie locali degli ultimi anni.

Assente giustificato il coordinatore regionale e senatore Marco Croatti, attualmente impegnato nella Global Sumud Flottilla a bordo dell’imbarcazione “Morgana”, missione civile internazionale diretta a Gaza per rompere simbolicamente l’assedio e testimoniare solidarietà al popolo palestinese.

“Il MoVimento 5 Stelle conferma la volontà di radicarsi capillarmente nei territori, dando voce e organizzazione a chi, nei comuni della Bassa Romagna, vuole contribuire a costruire un’alternativa politica credibile, coerente e partecipata”.