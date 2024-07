Arriva Gio Evan, lunedì 8 luglio alle 21, in piazza Bernardi, ad aprire le serate che l’assessorato alla cultura del comune di Castel Bolognese ha inserito nel lungo calendario di “Sere d’Estate” insieme alle associazioni del territorio.

Un “Talk con Bruce L’Abbruzzo” per camminare sui passi, e sono tanti, di un artista che conosce la parole con cui sin dal 2008, anno di pubblicazione del suo primo libro “Il florilegio passato”, esprime e spreme ogni emozione e le porta, una di seguito all’altra, sulla bocca del grande pubblico che lo accompagna e lo cerca quando legge le sue poesie, racconta le sue esperienze a piedi, nel mondo, a cuore aperto, le canta in un concerto in grande stile teatrale, le condivide in un festival esperienziale – Evanland – dove l’invito è quello di perdersi senza perdere il filo che anima un essere umano.

Potrebbe essere “condivisione”, la parola chiave della missione artistica di Gio Evan ma sarebbe comunque limitante.

“Il segreto è questo. Bisogna diventare le due “E”. Quella con l’accento per essere e quella senza per unire.”

L’appuntamento è ad ingresso gratuito