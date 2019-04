A Cesena si è svolto il Campionato Individuale Interregionale Gold J/S – Zona Tecnica 4 – di ginnastica artistica femminile.

Nella categoria Senior 1, fra le atlete partecipanti in rappresentanza di Emilia-Romagna, Marche, Umbria ed Abruzzo, la faentina Viola Baldassarri (già campionessa regionale) in gara per i colori della VIS Academy, si è classificata al terzo posto assoluto nell’ all-around, la somma delle 4 prove (parallele, trave, corpo libero e volteggio). Questa posizione, ottenuta quasi a sorpresa per le non eccellenti condizioni fisiche di Viola, le permette l’accesso diretto ai campionati nazionali che si svolgeranno a fine maggio a Catania.

Grande soddisfazione per Viola e per le allenatrici del Club Atletico Faenza Elisa Ceroni e Simona Tartaglia ora tutte proiettate verso la Sicilia.