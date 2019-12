Nel weekend 30 Novembre/1 Dicembre si è svolta a Catania la fase nazionale del campionato individuale allieve Gold di Ginnastica Ritmica, il campionato italiano di più alto livello tecnico individuale per le ginnaste allieve indetto dalla FGI.

L’Edera Ravenna era presente alla competizione con ben 3 ginnaste che dopo le fasi regionali e la fase di zona tecnica erano riuscite ad ottenere la prestigiosa qualificazione a questo importante Campionato Italiano.

Le ginnaste dell’Edera Ravenna hanno ben figurato nel contesto di gara presentando buoni esercizi e ottenendo buoni punteggi.

Risultato di grande prestigio per Alice Vandini che nella categoria A1 riservata alle ginnaste classe 2010 ottiene grazie a 3 ottime esecuzioni il 5 posto italiano.

Nella categoria A2 Margherita Ravaioli classe 2009 chiude al 22esimo posto nazionale e la compagna Allegra Jakic classe 2007 chiude al 28esimo posto nazionale, risultati comunque di grandissimo valore considerato l’altissimo contesto di gara che vedeva scendere in pedana le migliori ginnaste italiane provenienti dalle migliori scuole e accademie d’Italia di ginnastica ritmica.

Grande soddisfazione quindi per le tecniche Camilla Casadio e Sara Tiene che chiudono l’anno con ottime conferme, la società infatti è già pronta per lavorare verso nuovi e sempre più grandi obbiettivi cosciente del fatto di essere sulla giusta strada per ottenere risultati sempre migliori.

I prossimo appuntamenti per Edera Ravenna in campo nazionale saranno a Fermo per la fase Nazionale del Torneo delle regioni Silver e a Nocera Inferiore per la fase nazionale del campionato individuale Gold junior/senior.