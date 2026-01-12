Prosegue con risultati concreti l’attività di controllo della Polizia di Stato nell’area dei Giardini Speyer, a Ravenna, nell’ambito dei servizi rafforzati disposti dalla Questura per contrastare fenomeni di illegalità e violenza urbana.

Nel corso di un servizio mirato svolto nella serata di ieri, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha arrestato un cittadino straniero di 26 anni, di nazionalità guineana, regolarmente presente sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante le fasi del controllo, l’uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo, opponendo resistenza agli operatori e tentando di sottrarsi all’intervento di polizia. Nel corso della colluttazione, due agenti sono rimasti feriti, riportando lesioni personali successivamente refertate.

A seguito della perquisizione, il soggetto è stato trovato in possesso di circa 19 grammi di hashish e di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati immediatamente sequestrati.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Ravenna in attesa del giudizio con rito direttissimo.

L’episodio conferma la costante presenza e l’impegno operativo della Polizia di Stato nell’area dei Giardini Speyer, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela degli operatori impegnati quotidianamente nei servizi di controllo del territorio.