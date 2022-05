Sul Viale principale di Punta Marina Terme (Ra) torna Giardini D’aMare! Dopo due anni di stop forzato si riparte! Dalle 10.00 del 21 maggio alle 20.00 del 22 maggio Viale dei Navigatori ospiterà vivaisti, giardinieri, fioristi, amanti della natura che, per due giorni, arriveranno fino al mare per esporre e vendere i colori della primavera.

Per info prolocopuntamarinaterme@gmail.com