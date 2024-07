“Piena fiducia verso i Carabinieri che stanno facendo le indagini per arrestare gli autori di questo grave gesto. Valuteremo se costituirci parte civile per danno d’immagine della nostra localita”

“Respingiamo e condanniamo con forza questo episodio di violenza che non è proprio della nostra località, che è sicura e ben organizzata dal punto di vista dei controlli e della prevenzione sulla sicurezza e ordine pubblico.

In termini di prevenzione e presenza delle Forze dell’ordine, nella notte tra giovedì e venerdì, erano impiegati nella sola zona centrale di Milano Marittima (senza considerare il resto della città) l’Arma dei carabinieri con tre pattuglie e altrettante della Polizia locale, sei street tutor ed altri operatori delle Forze di polizia, oltre all’apertura del presidio estivo nei fine settimana della Polizia locale.

Questi fatti danneggiano fortemente l’immagine della nostra località, e intendiamo tutelarci affinché il lavoro svolto con serietà e professionalità dalle tante attività economiche presenti, non venga danneggiato da questi episodi che non fanno parte della cultura e della storia di questa terra, che ha sempre dimostrato sicurezza, operosità, ospitalità e integrazione con cittadini e turisti in grande sinergia con tutte le forze dell’ordine.

Per queste considerazioni e con lo stesso impegno di sempre, e in collaborazione con il mondo associativo e imprenditoriale, lavoreremo per tenere alti questi valori, continuando a mettere in evidenza le bellezze e il ben vivere della località.

Condanniamo fermamente questi gesti, che però possono capitare ovunque, ribadiamo la sicurezza della nostra città sotto ogni aspetto, e come detto qualche giorno fa, tenendo sempre alta l’attenzione su episodi di disordine.

Aspettiamo che l’Arma dei Carabinieri e le altre forze di polizia, nelle quali riponiamo massima fiducia, possano far luce su questo episodio e arrestare a breve gli autori del gesto. Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza alla vittima.

Ci stiamo organizzando per mettere in campo ulteriori controlli, per riuscire ad avere tolleranza zero e per impedire che avvengano tali episodi a danno delle persone, delle cose e dell’immagine della nostra località.

Siamo in costante contatto con il Prefetto che nell’ultimo Comitato ordine e sicurezza pubblica ha condiviso con Questore e Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri un ulteriore incremento del dispositivo di sicurezza su Cervia e Milano Marittima e ci ha garantito la sua massima fiducia nei Carabinieri per un positivo risultato delle indagini in corso.”