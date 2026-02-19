Sabato 21 febbraio, alle ore 10.30, la Sala Strocchi di via Maggiore 71 ospiterà la presentazione del volume “Egemonia e democrazia” di Antonio Gramsci, curato da Gianni Cuperlo ed edito da Passigli. L’iniziativa, promossa dal Partito Democratico di Ravenna, si propone come un momento di approfondimento sui temi centrali del pensiero gramsciano e sulla loro attualità nel dibattito politico contemporaneo. Il libro offre una chiave di lettura per comprendere il rapporto tra egemonia culturale e democrazia, sottolineando come il controllo dei processi di formazione della cultura politica resti un elemento decisivo nell’esercizio del potere, anche in un contesto profondamente mutato rispetto al passato. A dialogare saranno Gianni Cuperlo, curatore del volume, e Ouidad Bakkali, mentre l’incontro sarà coordinato da Davide Ranalli. Al termine della presentazione è previsto un momento conviviale con cappelletti e ciambella (quota di partecipazione 15 euro). L’appuntamento è aperto alla cittadinanza.