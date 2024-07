Giallo nel pomeriggio in via Baiona altezza rotonda Alma Petroli, viene ritrovato sul ciglio della strada un motocilclista che sostiene di essere stato fatto cadere da un’auto che non si è fermata. L’uomo un cinquantenne era in sella al suo motociclo Piaggio Ciao è stato soccorso dagli operatori del 118 che hanno constatato un trauma cervicale, richiesto l’intervento dell’elimedica che purtroppo dopo l’atterraggio ha avuto un problema tecnico, ed il ferito è stato trasportato con l’ambulanza al Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e le indagini sull’accaduto.