Mediaset ha definito la programmazione in palinsesto dello special dedicato a Giuseppe Giacobazzi. Il programma andrà in onda Giovedì 29 settembre in prima serata su Italia Uno.

Lo Special, prodotto da Massimo Zoli di Ridens Produzioni è stato registrato al teatro Masini di Faenza.

Per dare vita ad uno scalcagnato Varietà ispirato ai mitici Varietà degli anni 60, il grande comico Romagnolo condividerà il palco con alcuni ospiti d’eccezione, tra cui il cantautore e presentatore Toscano Lorenzo Baglioni, che tornerà a Faenza domenica 2 ottobre, in occasione del Mei per condurre il Festival della musica educante.

Il comico si esibirà sul Palco Faentino con una serie di monologhi inediti e alcuni dei pezzi storici che lo hanno reso famoso.

La regia del programma è affidata a Marco Beltrami, già regista di Zelig, Verissimo e tanti altri fortunati programmi televisivi.

Il comico ha scelto per questo importante evento produzione ringrazia per la collaborazione Faentina e tutto il caloroso pubblico che ha riempito il teatro lo scorso 30 agosto occasione della registrazione del programma.