Già 200 bambini per costruire a Faenza la grande città Lego

Una grande città Lego nel salone delle bandiere costruita dai bambini della città. Per la seconda volta, al Festival della Comunità Educante, a Faenza, è tornata l’associazione Kids Team. In Germania l’associazione è molto attiva nelle scuole con le quali costantemente organizza laboratori dedicati al mondo dei mattoncini. Dopo il successo riscontrato nel 2018 nella città manfreda, in occasione della prima partecipazione dell’associazione al Festival della Comunità Educante, Kids Team è tornata a Faenza per portare avanti un nuovo laboratorio collettivo, in collaborazione con la Chiesa Cristiana Evangelica. Sabato è in programma l’inaugurazione della città.