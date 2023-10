“È stato approvato dal Governo l’ordine del giorno proposto dalla parlamentare del Partito Democratico Ouidad Bakkali che impegna a includere la gestione dell’emergenza legata alla tromba d’aria nella struttura commissariale e a velocizzare le procedure per richiedere ristori e indennizzi. Questa iniziativa è di fondamentale importanza per le comunità colpite da questi eventi devastanti, che si sono viste costrette a fronteggiare una duplice calamità naturale: prima le alluvioni di maggio e poi i terribili temporali e il tornado di luglio.

Il Partito Democratico di Lugo e di Voltana esprimono la sua più sincera gratitudine e apprezzamento nei confronti della parlamentare ravennate che nei mesi scorsi era venuta più volte a visitare le zone duramente colpite rendendosi conto della gravità della situazione e attivandosi fin da subito per tenere alta l’attenzione.

I danni causati da queste catastrofi sono stati ingenti, coinvolgendo migliaia di abitazioni ad uso residenziale e centinaia di imprese. I danni ammontano a cifre sconcertanti: 29 milioni di euro per le infrastrutture pubbliche e beni comuni, oltre 126 milioni di euro per gli edifici privati e 73 milioni di euro per le attività produttive.

È evidente che i fondi finora stanziati tramite il Fondo per le Emergenze Nazionali, pari a 4 milioni e mezzo, sono largamente insufficienti a coprire i danni subiti da queste comunità. Non bisogna smettere di insistere affinché il governo prenda provvedimenti rapidi e concreti per aiutare le nostre comunità in difficoltà.

Abbiamo purtroppo sperimentato la lentezza delle risposte da parte del governo quando si tratta della Regione Emilia-Romagna ma ora è essenziale che le parole vengano seguite da azioni immediate. Il Partito Democratico di Lugo e di Voltana auspicano che il governo e le forze politiche che lo sostengono accolgano questo appello per garantire anche ai cittadini di Voltana e delle altre comunità colpite un sostegno fondamentale che va tradotto in ristori puntuali, oltre che chiarezza e semplificazione delle procedure per attestare i danni di famiglie e imprese che attendono da troppo tempo una risposta adeguata.

Confidiamo che l’accoglimento dell’ordine del giorno presentato dall’on. Bakkali sia un passo verso la direzione giusta, seppure in ritardo, e speriamo che il governo possa occuparsi attivamente anche di questa calamità nell’interesse esclusivo di un territorio ferito. I cittadini e le imprese colpite hanno bisogno di aiuti concreti ora, e non possono permettersi di aspettare ulteriori mesi per una risposta adeguata alla loro difficile situazione.

Il PD continuerà a impegnarsi per vigilare affinché il governo mantenga la sua promessa e traduca in azioni concrete questo impegno a favore delle comunità colpite dagli eventi meteorologici estremi di luglio.”

PD di Lugo e Voltana