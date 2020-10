Entrano nel vivo le iniziative de “I Mesi del Commercio” organizzate dalla Confesercenti provinciale di Ravenna. Di rilievo quella che si terrà domani mercoledì 14 ottobre alle ore 15, “Gestione delle risorse umane nelle piccole e medie imprese. Nuovi strumenti e contratti di lavoro in tempo di Covid-19”.

“Il personale dipendente nelle aziende e le numerose questioni burocratiche che affliggono questo ambito – afferma il presidente della Confesercenti di Lugo, Bruno Checcoli – sono uno dei principali motivi di preoccupazione degli imprenditori. La tematica è diventata ancora più complessa in questa lunga fase di emergenza sanitaria. Per questo abbiamo pensato di organizzare un seminario invitando Eufranio Massi, uno dei massimi esperti a livello nazionale in Diritto del Lavoro”.

“L’incontro – prosegue Checcoli – approfondirà i cambiamenti avvenuti nei rapporti di lavoro in tema di assunzioni, proroghe contratti, modalità di licenziamento e di accesso agli ammortizzatori sociali nelle piccole e medie imprese”.

“L’appuntamento – spiega il direttore della Confesercenti di Lugo, Giancarlo Melandri – è in modalità webinar. Per chi ha necessità avremo la disponibilità di partecipare in presenza presso la nostra sede in Via Foro Boario, 4/1. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione telefonando al numero 0545.904219 o mandando mail all’indirizzo bmontanari@sicot.it”.