Geronimo Stilton, il famoso topo-giornalista direttore dell’Eco del roditore, sarà a Ravenna oggi, venerdì 9 dicembre, per incontrare i suoi lettori. In programma alle 15 nel complesso di Sant’Apollinare Nuovo la presentazione e il firmacopie dell’ultimo libro con le sue avventure, con scene ambientate tra i mosaici di Ravenna.

La casa editrice Piemme ha infatti ripubblicato quest’anno “Mille meraviglie. Viaggio alla scoperta dell’Italia”, il libro della serie nel quale Geronimo visita le meraviglie d’Italia e, tra esse, la basilica di San Vitale e il Mausoleo Galla Placidia. Una delle sue “stratopiche” avventure tra i mosaici gestiti dall’Opera di Religione.

Il volume è stato realizzato nel 2020 in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e distribuito nel corso del 2021 dal ministero a tutte le ambasciate, i consolati e gli Istituti italiani di cultura nel mondo. Dato il successo ottenuto, quest’anno la casa editrice ha deciso renderlo disponibile anche in Italia, in tutte le librerie (fisiche e online) con una confezione speciale, con la sovraccoperta che diventa un poster dell’Italia.

L’appuntamento prevede alle 15 un evento con animazione per i più piccoli a posti limitati con prenotazione obbligatoria al link: www.ravennamosaici.it/eventi

A seguire, la presentazione con foto e firmacopie da parte di Geronimo.