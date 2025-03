Dopo l’approvazione ottenuta dall’Assemblea degli iscritti, Mercoledì 19 Marzo 2025, presso lo Studio del Notaio Paolo Gentile, sono state apposte le firme all’atto costitutivo della Fondazione Provinciale Geometri Ravenna da parte del Consiglio Direttivo dello stesso Collegio Geometri e Geometri Laureati di Ravenna che ne è l’organo fondatore.

La Presidenza spetterà al Geom. Filippo Rosetti, il ruolo di segretario sarà ricoperto dalla Geom. Denise Tamburini e la tesoreria dalla Geom. Bruna Camurani, gli altri membri che completeranno il CDA in qualità di Consiglieri saranno il Geom. Marco Calderoni, Presidente in carica del Collegio Geometri di Ravenna, il Geom. Gabriele Venturelli, Geom. Tommaso Neri, Geom. Samuele Mazzoni, Geom. David Tabanelli e il Geom. Michele Minguzzi.

La Fondazione nasce allo scopo di promuovere e valorizzare la professione del Geometra, il costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale dei professionisti che ricoprono questa figura fondamentale nella società dei nostri tempi, basti ricordare il ruolo indispensabile che hanno avuto i geometri a supporto delle amministrazioni pubbliche per far fronte all’ultima alluvione. Obiettivo di primaria importanza, sarà la formazione continua degli iscritti al Collegio di Ravenna, in stretta collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico che verrà nominato nei prossimi giorni.

Da domani, grazie al contributo del Dott. Commercialista Marco Castellani che seguirà anche la parte contabile della neo nata fondazione, partiranno le procedure per il riconoscimento presso la Regione Emilia Romagna, il primo passo per la sua piena operatività e per il rafforzamento della professione. Con questa nuova realtà, la Fondazione Provinciale Geometri Ravenna si propone come punto di riferimento per il miglioramento della qualità e della preparazione dei professionisti locali, contribuendo al consolidamento del ruolo dei geometri nel tessuto socio-economico dei nostri tempi.