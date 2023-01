Riolo Terme. Per il mese di gennaio alla Rocca di Riolo Terme sono in programma visite guidate e Escape Room per adulti e famiglie.

Tutte le domeniche di gennaio alle ore 15 è in programma “Alla Corte di Caterina”, una visita guidata all’interno della Rocca Sforzesca in compagnia della signora più discussa delle Romagne, Caterina Sforza. La visita ripercorre la storia della Rocca, dalla costruzione della prima torre, il mastio, alle ultime modifiche apportate dalla famiglia Riario Sforza.

Sabato 14 gennaio dalle ore 15 è in programma un’Escape Room per ragazzi ispirata al mondo di Harry Potter: “Mistero ad Hogwarts”. Rinchiusi nel Mastio della Rocca di Riolo i partecipanti avranno solo un’ora di tempo per aguzzare l’ingegno tra pozioni e magie, risolvere tutti gli enigmi e uscire dalla torre.

Sabato 28 gennaio dalle ore 19 è in programma “Notte ad Hogwarts”, una Escape Room per adulti. In un’ora di tempo i partecipanti dovranno risolvere enigmi e indovinelli legati al mondo di Harry Potter.

Tutti i biglietti sono acquistabili online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo Terme.