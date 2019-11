Genitori e associazioni tornano a chiedere la chiusura di via Castellani di fronte alla scuola Gulli

La settimana delle strade scolastiche, con le strade davanti a scuola chiuse per celebrare la Giornata dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, riporta a galla un problema mai risolto del centro storico di Faenza: la viabilità lungo via Castellani di fronte alla scuola Gulli. Da tempo, infatti, un gruppo di genitori chiede un’azione più energica per impedire ai veicoli, non autorizzati, di infilarsi nel vicolo cieco di fronte all’ingresso della scuola Gulli diventando un pericolo per tutti coloro che raggiungono l’istituto a piedi o in bicicletta. Spesso, come in questi giorni, avvengono incidenti negli orari di entrata e uscita dalla scuola.