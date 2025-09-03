La Fondazione Ravenna Risorgimento, in collaborazione con la Società Conservatrice del Capanno Garibaldi, l’Associazione Mazziniana Italiana, l’Associazione Volontari e Reduci Garibaldini di Ravenna presenta venerdì 5 settembre 2025, alle ore 17.30, presso il Capanno Garibaldi di Ravenna, il libro di Anselmo Gusperti, Genesi e Progenitori del Risorgimento italiano.

Fino al tramonto sulla valle Baiona, nella piccola aia del Capanno Garibaldi, l’autore converserà con Claudia Foschini sui temi affrontati nel libro e sul risvolto di questi nella nostra vita quotidiana.

L’opera, scritta dal cremonese Anselmo Gusperti, appassionato e competente studioso e cultore del Risorgimento, è “un piccolo, piccolissimo granello di sabbia buttato negli ingranaggi della macchina dell’incultura che sta demolendo la nostra democrazia.”

Negli ultimi anni è apparso evidente quanto poco fosse conosciuta, specialmente dai giovani, la storia risorgimentale italiana nelle cui vicende, pensieri e teorie politiche trae nutrimento la Repubblica democratica nata dalle macerie della Seconda guerra mondiale.

Il volume di Gusperti è un’agile e interessante bussola del nostro Risorgimento e dei personaggi che prepararono l’epopea che portò all’Italia unita, indipendente e libera dallo straniero.