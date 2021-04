È online il questionario dei Giovani Democratici rivolto ai ragazzi che abitano nel comune di Ravenna. L’obiettivo è quello di raccogliere le testimonianze, le proposte e le idee della parte più giovane della popolazione ravennate.

“La scelta di realizzare un sondaggio rivolto ai ragazzi – ha dichiarato il segretario dei Giovani Democratici Alberto Franchini – nasce dalla volontà di tornare a dare spazio ai giovani. Troppo spesso la nostra generazione fatica a trovare gli spazi e i modi per poter esprimere le proprie idee. È proprio per questo che è nata l’idea di un sondaggio online che permetta a tutti di poter dare il proprio punto di vista sulla città in cui vivono. I temi toccati all’interno del sondaggio sono numerosi e ruotano tutti intorno alla vita della città.

A partire da inizio giugno – prosegue Franchini – una volta terminata la fase di ascolto, inviteremo tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto a elaborare insieme a noi gli esiti ottenuti, così da poter pensare a idee e proposte per il futuro della nostra città.”

Il sondaggio è attivo sulla pagina Instagram dei Giovani Democratici di Ravenna https://www.instagram.com/gd_ravenna/ o direttamente al link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL4nlUlM43dzL9L6WjE_LHDGRBtc32R9V0xCtIlCOALokeEw/viewform