Generare Visioni: il ruolo delle imprese culturali e creative nella crescita del territorio

Come accompagnare la crescita delle imprese culturali e creative ? “Generare Visioni”, il convegno organizzato da CNA Ravenna nell’ambito delle celebrazioni del suo 80° anniversario, ha ruotato attorno a questo tema, fondamentale per l’economia del territorio. I dati regionali e nazionali, infatti, dimostrano che nei territori dove cultura e innovazione sono più forti, maggiore è la propensione alla crescita di tutta l’economia. Il settore culturale-creativo, inoltre, è sempre più fonte di nuovi posti di lavoro, di nuove tipologie di lavoro e abbraccia in maniera sempre più trasversale diverse professionalità e mestieri.

Al convegno hanno portato la loro testimonianza alcuni protagonisti del settore. L’appuntamento si è concluso con la visita alla mostra “Ravenna racconta Francesco”, allestita alla Biblioteca Oriani