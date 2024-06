Gender Gap nel settore musicale: due serate durante i Martedì d’estate

Durante i Martedì d’estate, due appuntamenti dedicati alle donne nel mondo della musica. Il 16 e il 23 luglio, in corso Matteotti, a fianco del 19.86, verranno organizzate due serate all’interno del progetto Onda Rosa Indipendente. Il 16 luglio dj set al femminile a cura di Casa della Musica. Il 23 luglio concerto folk rock di Fratelli & Margherita, vincitori del Faenza Rock 2023. Due serate realizzate in collaborazione anche con l’associazione Rumore di Fondo e con Materiali Musicali per parlare di come, nel settore musicale, è forte l’assenza di donne. Non solo sul palco, come cantanti o musiciste, ma anche nelle classiche posizioni lavorative “dietro le quinte”.